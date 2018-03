I januar fik Odense Letbane nej af politikerne til at måtte ensrette en del af Middelfartvej i et år. Nu prøver letbanen igen - dog i mindre målestok. Der er både tid og to millioner kroner at spare, lyder argumentet.

By- og Kulturforvaltningens embedsfolk vurderer, at trafikken godt vil kunne afvikles, men, lyder det:

På netop den strækning er der særlig trangt, da der skal etableres en station, hvilket kræver plads. Det vil derfor være svært at opretholde dobbeltrettet trafik samtidig med, at arbejdet med anlæggelsen af sporet og stationen foregår, argumenterer Odense Letbane.

Odense Letbane fremsatte i januar ønske om at ensrette Middelfartvej på en cirka 900 meter lang strækning mellem Stadionvej og Grønløkkevej i cirka et år. Det var der ikke politisk flertal for at give tilladelse til.

Ifølge Odense Letbane vil det dog have stor positiv betydning for letbaneprojektet.

For ensretning medfører, at anlægstiden på den del af letbaneruten kan afkortes med mellem én og halvanden måned. Desuden vil ensretningen give Odense Letbane en besparelse på cirka to millioner kroner.

På negativsiden står - ud over at bilerne vil sidde mere i kø - også det, at busserne rammes. FynBus vurderer, at tre måneder med omkørsel ad Christmas Møllers Vej og Stadionvej vil koste cirka 100.000 kroner for bybusserne samt cirka 50.000 for de regionale ruter som følge af ekstra køretid, omvejen medfører.

De ekstra penge til busdriften kan politikerne vælge at finde i en pulje på 2.500.000 kroner til trafikinformation og uforudsete udgifter for den kollektive trafik, som byrådet afsatte i september 2017.

Sagen behandles på By- og Kulturudvalgsmødet på tirsdag.