Hvis ikke den ulovlige mur i Teglværksskoven er væk til sommer, vanker der månedlige tvangsbøder på 5000 kroner. Ejer har ingen kommentarer, mens modstander glæder sig over, at der omsider er faldet dom.

Nyborg: En bøde på 15.000 kroner for at opføre muren, og tvangsbøder på 5000 for hver måned, den bliver stående efter 1. juli.

Sådan lød dommen, der faldt fredag 16. marts i sagen om den ulovligt opførte mur i Teglværksskoven i Nyborg. Det oplyser Anders Munch-Jensen, der er dommer ved Retten i Svendborg og har afsagt dommen.

- Muren skal i sin helhed inklusive sokkel og øvrige anlæg være fjernet inden 1/7, siger Anders Munch-Jensen, der i overensstemmelse med anklageren har set det som en skærpende omstændighed, at muren blev opført til erhvervsmæssigt formål.

Anklagede i sagen var nemlig et selskab, Teglværksskoven ApS, som er ejet af den odenseanske erhvervsmand Jes Jessen Petersen.

Avisen var fredag eftermiddag i kontakt med Jes Jessen Petersen, der oplyste, at han ikke havde set dommen og formentlig ikke nåede det fredag. I øvrigt har han ikke flere kommentarer til sagen.

Den omkring to meter høje og 45 lange meter mur har skabt røre i den nyborgensiske offentlighed. Jes Jessen Petersen lod den opføre i 2014 for at skærme den feriebolig, han byggede ved siden af Restaurant Teglværksskoven. Byggeriet vakte forargelse, men på nær muren var det lovligt.

I Nyborg vækker dommen glæde hos en af frontfigurerne i kampen mod muren.

- Det er godt, at han er blevet dømt, men nu må vi se, om han river muren ned; det kan jeg godt have mine tvivl om. Det glæder mig i hvert fald, at han ikke fik medhold i, at han opførte muren i god tro, siger Jannie Mann, som har været en af de skarpeste kritikere og blandt andet iværksatte en underskriftssamling mod muren.

Hun ser dommen som en sejr for demokratiet og retsbevidstheden.

- Det er ikke den bedst tænkelige udgang, for de (Nyborg Kommune, red.) skulle have stoppet ham for længst, men de har ikke kunnet hamle op med ham. Der har været nogen i Nyborg Kommune, som ikke har været dygtige nok til at tage kampen op, men jeg håber, at de har lært noget af sagen, siger Jannie Mann.

Muren er opført i strid med strandbeskyttelsesloven, og oprindelig bestemte Natur- og Miljøklagenævnet bestemt, at muren skulle have været fjernet senest 1. oktober 2015.