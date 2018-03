Ærø: Det var ikke en del af planen, at kommunalbestyrelsen i februar måtte bevilge 432.000 kroner til et forberedende kursus for elfærgens kommende besætningsmedlemmer.

Forventningen var ifølge referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at uddannelsen af medarbejderne var "en del af pakken fra batterileverandør og elektronikleverandør", men en risikoanalyse viste, at der var behov for ekstra uddannelse i form af sidemandsoplæring eller kursus. Valget faldt på det sidste, eftersom Marstal Navigationsskole tilbød at udbyde et fondsstøttet grundkursus i elfærgedrift.

- Man har sagt, okay, det koster nogle penge med den kursusform, men da alternativerne alligevel ville indebære sidemandsoplæring, så ville vi alligevel skulle betale for det, siger færgedirektør Keld Møller.