Ny forretningsmodel gør det rentabelt for Gasa Odense at vokse på den anden side af Store- og Lillebælt

Siden 2013 er det gået støt fremad, og over den femårige periode er det også lykkedes Gasa Odense at tiltrække nye kunder med stor volumen - og ikke mindst flere varer.

- Derfor har vi lavet vores forretningsmodel om, så vi ikke længere har lager eller pakkeanlæg. Vi står alene for salg, logistik, markedsføring og ikke mindst markedsudvikling for gartnerierne, siger Jens Nannerup, der er administrerende direktør i Gasa Odense.

Over en periode på fem år er det kun gået fremad for Gasa Odense, men fremgangen kommer efter en vanskelige tid i årene fra 2008 til 2012. I den periode var Gasa Odense kommet bagud i forhold til den strukturelle udvikling. Organisationen var gearet til at servicere mange små gartnerier, mens udviklingen havde ændret, så markedet bestod af færre men større enheder. Oprindeligt havde Gasa eget lager og eget pakkeri samlet centralt, men det kunne de store gartnerier gøre bedre og billigere selv.

- Når vi samtidig er gearet til at håndtere de store gartnerier, er der også flere, som gerne vil bruge os. Og på den måde har det været selvforstærkende, siger direktøren, der i dag arbejder for flere store gartnerier uden for Fyn.

I løbet af de sidste fem år har andelsselskabet både fået jyder og sjællændere med om bord.

- Så selv om vi stadig har flest hoveder på Fyn, så er andelen af produktionen nogenlunde ligeligt fordelt, siger Jens Nannerup og uddyber:

- Tidligere gjorde logistikken det svært for os at servicere gartnere på Sjælland eller i Jylland. Men med den nye model har vi et godt produkt til at servicere gartnerier, der ikke nødvendigvis ligger her på øen. Og en del af væksten skyldes også, at vi har fået flere producenter med uden for Fyn.