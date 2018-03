Flere års intensivt salgsarbejde ser nu for alvor ud til at bære frugt for de fynske gartnere. Den andelsejede salgsorganisation Gasa Odense Frugt-Grønt kommer ud af 2017 med det bedste resultat nogensinde. Sidste år landede selskabet en omsætning på 616 millioner kroner mod 437 millioner kroner året før. Det svarer til en stigning på godt 40 procent.

Ifølge Jens Nannerup, der er administrerende direktør i Gasa Odense, skyldes fremgangen især, at salget er steget på eksportmarkederne, hvor Tyskland i dag er den største aftager.

Gasa Odense A.m.b.a. Hjemsted: OdenseCVR-nummer: 10 63 94 76



Direktion: Jens Nannerup



Bestyrelse: Allan Bülow, Niels Ege Nielsen, Claus Hunsballe, Christian Esbech, Peter Christiansen Krage



Regnskabstal 2017:



Nettoomsætning: 615,7 mio. kr. (2016: 437 mio. kr.)



Bruttoresultat: 12,2 mio. kr. (2016: 11,4 mio. kr.)



Resultat af ordinær primær drift: 3 mio. kr. (2016: 2,3 mio. kr.)



Resultat før skat: 2,3 mio. kr. (2016: 1,7 mio. kr.)

- Vi har fået flere varer, men salget er primært drevet at rodfrugter - og ikke mindst de økologiske. Så skal man sætte ord på den kraftige udvikling, så handler det især om eksport og økologi, siger han.

Danskerne er generelt stærke, når det handler om at producere økologiske fødevarer, og her har Gasa Odense særligt fokus på rodfrugter. Det er især inden for gulerødder, hvor producenterne både er stærke konventionelt og inden for økologi.

“ Det har stået på i en årrække og er nu begyndt at kaste nogle kontrakter af sig. Når man arbejder sig ind på de store udenlandske supermarkedskæder, så giver det et kraftig hop, når man får hul igennem. Jens Nannerup, administrerende direktør. Gasa Odense

- Mens gulerødderne driver den voldsomme vækst, så går det også fremad på de andre områder såsom persillerødder, pastinakker, rødbeder og jordskokker, siger direktøren.