Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding slog de tredjeseedede kinesere og er semifinaleklar i All England.

Den danske herredouble med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding er klar til semifinalen i traditionsturneringen All England.

De sjetteseedede danskere banede sig vej til lørdagens kampe ved at slå de tredjeseedede kinesere, Li Junhui og Lui Yuchen med cifrene 23-21, 21-15.

Danskerne har før vist, at de har et godt tag på den kinesiske duo, og fredagens sejr var den tredje triumf i lige så mange indbyrdes møder. Alle sejre er endda hentet i to sæt.

Som cifrene antyder, var første sæt noget af en gyser. Kineserne havde længe overtaget, men danskerne kom tilbage og nappede sættet.

Dermed tog de også momentum med ind i andet sæt, som blev meget mindre jævnbyrdigt.

Ved føringen 18-13 trak det for alvor op til dansk sejr, og den blev en realitet på den første matchbold efter 47 minutter på banen.

Det er tredje gang i karrieren, at den danske duo er klar til semifinalen i All England. Her venter de topseedede indonesere, Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Mathias Boe og Carsten Mogensen, der er andenseedet i turneringen, spiller kvartfinale senere fredag.