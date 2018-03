- Overordnet har der været en positiv udvikling på driften i 2017. Det glæder vi os naturligvis over, selvom vi da meget gerne havde set et bedre resultat. Samlet set gav året ikke den regnskabsmæssige fremgang, som var ønsket, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Der er dog positive tendenser i koncernen, der gør, at vi er optimistiske med hensyn til fremtiden for de samlede aktiviteter, siger Ole Bang Nielsen.

Oplevelseskoncernen Odense Sport & Event, der blandt andet ejer fodboldklubben OB og Odense Congress Center, har historisk haft svært ved at få forretningen til at give overskud. Den historie fortsætter, efter at virksomheden fredag eftermiddag offentliggjorde regnskabet for 2017.

Modsat er det ikke gået så godt for koncertarrangøren JVB Live og for den nyerhvervede catering-virksomhed Kai Thor.

- Vi glæder os over det stærke resultat på messeområdet. Vi har et meget kompetent setup på området, og det er sammen med vores centrale placering midt i landet medvirkende til at tiltrække mange messer, udstillere og besøgende. Samlet set lover det rigtig godt for udviklingen på messeområdet, siger Ole Bang Nielsen.

Selvom den overordnede historie melder om underskud, kan Odense Sport & Event også se tilbage på et år, hvor det er gået godt for flere områder af forretningen.

For Odense Boldklub blev 2017 som udgangspunkt et skuffende år, hvor man ikke formåede at indløse målsætningen om en plads blandt de seks bedste hold i Danmark.

Alligevel noterer Ole Bang Nielsen sig, at der både kom flere tilskuere på stadion, og at klubben stadig møder stor opbakning blandt sponsorerne.

- På sponsorsiden ser vi forsat stor og loyal støtte fra vores mange dedikerede sponsorer. Vi er glade for, at sponsorerne i stort omfang udnytter alle de mange muligheder, de har som sponsor, og at de viser stor forståelse for, at projektet med at komme tilbage til toppen af dansk fodbold tager tid, siger Ole Bang Nielsen.

Selvom OB ikke nåede målsætningen i forhold til slutplaceringen i Superligaen, glæder sportsdirektør Jesper Hansen sig over spillemæssig fremgang.

- Selvom vores ottendeplads i 2016/2017 i Alka Superliga ikke levede op til vores målsætning, så har vi i 2017 vist fremgang både spillemæssigt og på pointkontoen. Vi har stadig fuld fokus på vores stærke talentudvikling, og vi arbejder ihærdigt med at forbedre klubbens faciliteter i Ådalen, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Men selvom resultatet for fodboldforretningen blev bedre end budgetteret, har Odense Sport & Event altså valgt at nedskrive på værdien af klubbens såkaldte goodwill.

Jesper Hansen forklarer:

- Vi har arbejdet hårdt for at nå dertil, hvor vi kan holde vores budgetter og samtidig se en overordnet sportslig udvikling på klubben generelt. Netop derfor kan vi i år tillade os at foretage en ekstraordinær nedskrivning af goodwill på den samlede fodboldforretning, som vi har ønsket at gøre i de seneste år. Det giver et mere korrekt billede af, hvor vi står i dag, og dermed har vi også et mere korrekt udgangspunkt til at bygge videre de kommende sæsoner, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen.

Odense Sport & Event forventer et lidt forbedret resultat for 2018.