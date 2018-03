De seneste år har politikerne fra Christiansborg knapt kigget på invitationen, men i år står de nærmest i kø for at få taletid på Landdistrikternes Fællesråds årsmøde.

Både erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl er med som gæstetalere.

De har selv grebet muligheden og bedt om taletid, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard.

- Det er rigtig dejligt at mærke, at når vi holder årsmøde, så bliver vi selv kontaktet af nogen, der gerne vil komme og tale.

- Det er stærke signaler om, at det her er et område, de vil noget på, siger han.

Også Carl Holst (V) og Magnus Heunicke (S) var på scenen for at diskutere udligningsreform.

For sidstnævnte har det været vigtigt netop i år at møde op til årsmødet.

- Vi har været alt for langsomme på Christiansborg til at opdage de store forskelle, der er kommet i Danmark.

- Det er en dagsorden, der kun er vokset i betydning, så det er meget værdifuldt for os at være her, siger Magnus Heunicke, der blandt andet er landdistrikts- og øordfører for Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti fik ved seneste folketingsvalg mange stemmer i landdistrikterne, og derfor var det også naturligt for formand Kristian Thulesen Dahl at møde op.

- Det er utrolig vigtigt, at vi har et land i balance. Det er derfor et helt naturligt sted for mig at indfinde mig, når jeg bliver inviteret, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener også, at de andre partier har fået øjnene mere op for landdistrikterne.

- Danskerne har reageret ved sidste folketingsvalg for at få det her område frem på dagsordenen, og det har fået de andre partier til at tage det her område alvorligt.

- Før i tiden grinede de andre partier på Christiansborg af os, fordi vi havde en landdistriktsordfører. Nu har alle partier en, siger han.