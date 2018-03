På det netop overståede bestyrelsesmøde blev der valgt en ny formand og præsenteret et 2017-regnskab, som ikke har lidt under virksomhedens krævende udviklingsprocessor, siger direktør Louise Helmer.

Den fynske landbrugsorganisation Centrovice i Vissenbjerg har det seneste år været præget af en en del nytænkning og omlægning af virksomheden. Det er blandt andet store interne projekter inden for digitalisering, oplyser administrerende direktør Louise Helmer.

- Vi oplever, at kravene til service og rådgivning ændres markant i disse år. Vi skal hele tiden arbejde på mere effektive måder at gøre tingene på, samtidig med at kunderne efterspørger rådgivning på helt nye områder. Og vi skal holde trit med denne udvikling, forklarer hun.

Selvom Centrovice har brugt tid og ressourcer på at forny sig selv, er det ikke til at se på regnskabet for 2017, meddeler Louise Helmer.

2017-regnskabet præsenteret 14. marts, da landbrugsorganisationen holdt generalforsamling - regnskabet viste et overskud på 573.843 kroner.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet gennemføre disse ressourcekrævende aktiviteter, samtidig med at vi har præsteret et lille overskud, siger Louise Helmer.