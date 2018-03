Faaborg: Faaborg Gymnasikforening med 123 år på bagen, står ved en korsvej.

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag 21. marts med ét punkt på dagsorden: Skal foreningen opløses eller kan den køre videre.

Bestyrelsen i foreningen har ikke været fuldtallig siden sidste års generalforsamling, hvor der kun kunne samles fire medlemmer til en bestyrelse.

De fire tilbageværende medlemmer delte opgaverne imellem sig uden nogen egentlig formands- og sekretærfunktion.

- Nu går den ikke længere. Vi valgte at give det et år, hvor vi har forsøgt at skaffe nye kræfter til bestyrelsen, men ingen har vist interesse for bestyrelsesarbejdet, hvilket betyder, at Faaborg Gymnastikforening risikerer at lukke ned efter denne sæson, skriver bestyrelsesmedlem Christina Andersson. /EXP