Faaborg-Midtfyn: Vejene forfalder i Danmark, og nogle steder er huller for mildt udtryk. Her burde det hedder kratere. Men nu bliver det nemmere at give Natur og Trafik et praj, hvis man ser vejhuller, skader, fejl eller mangler på offentlige områder. Med "Giv et Praj" -app'en kan man nemt og hurtigt give besked direkte fra sin telefon, så snart man opdager et problem.

“ Med "Giv et Praj" gør vi det endnu lettere for borgere og medarbejdere at være med til at skabe det bedste sted at bo Ole Tyrsted Jørgensen

Det har længe været muligt at tippe Natur og Trafik om skader eller mangler via en løsning på fmk.dk, men uden billede og nøjagtig lokation kan problemet være svært at finde og udbedre. Nu bliver det meget lettere. Ved at installere app'en "Giv et Praj" på sin telefon, får man mulighed for på stedet at sende et foto og eventuelt en beskrivelse af problemet direkte til Natur og Trafik. App'en registrerer, hvor man er, så man behøver ikke bruge tid på at finde adresse eller beskrive, hvor det er, skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

- Med "Giv et Praj" gør vi det endnu lettere for borgere og medarbejdere at være med til at skabe det bedste sted at bo. Vi sætter stor pris på deres input om fejl og mangler, og de er vigtige for, at vi løbende kan vedligeholde og forbedre forholdene, fortæller afdelingsleder for Natur og Trafik Ole Tyrsted Jørgensen.

Med app'en kan man sende et praj om også hærværk, væltede træer, forskubbede kloakdæksler, en ødelagt vippe eller skraldespand eller andre problemer, som kræver Natur og Trafiks opmærksomhed.

Man kan også se, om andre har anmeldt forholdet. /EXP