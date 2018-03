Svendborg: Navnene på Sydfyns Elforsynings nye repræsentantskab er nu fundet efter flere ugers valghandling blandt forbrugerne.

Flest stemmer fik Bjarne Olsen med 126, Peder Skou med 85 og Sten Lolk Larsen med 76.

Derefter følger Kim Galsgaard, Arne Knudsen, Ole Laugesen, Guri Krøis, Susanne Aagaard, Lisbeth Pieszak, Niels-Ove Lund Egedal, Steen Poulsen, Astrid Ejlersen, Anders Theisen, Claus Bøgeskov Mogensen og Mogens Arnfeldt Tved.

Ni stillede op uden at opnå valg. Alt ialt har 1020 forbrugere afgivet deres stemmer.

De 15 forbrugere udgør en tredjedel af repræsentantskabet, hvor 30 andre er udpeget af Svendborg Byråd efter kommunalvalget 2017 .

Den 25. april 2018 holdes der ordinært repræsentantskabsmøde for det nye repræsentantskab. Her foregår konstitueringen til bestyrelsen. De 15 forbrugervalgte repræsentantskabsmedlemmer skal vælge et bestyrelsesmedlem til Fonden Sydfyns Elforsyning og to bestyrelsesmedlemmer til Sydfyns Elforsyning NET A/S.

Bestyrelsen finder på et senere tidspunkt selv ud af, hvem der skal have formandsposten.