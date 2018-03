Svendborg: De foreløbige tal for optaget til de fynske ungdomsuddannelser viser en ganske kedelig tendens. Andelen af unge fynboer, der har søgt ind på gymnasiet efter sommerferien, er nemlig faldende, hvilket Torben Jakobsen, formand for Fordelingsudvalget på Fyn i Region Syddanmark, bekræfter overfor DR Fyn.

- Vi havde en lille tilbagegang sidste år, men går frem i år. Der er 362 ansøgere til STX og 82 til HF, siger rektoren, som forklarer, at det er cirka 15 flere ansøgere end i 2017.

- Når vi hører, at der er tilbagegang i især Odense og Faaborg, er vi naturligvis glade for, at vi ikke er blevet ramt, lyder det fra Jesper Vildbrad.

Faktisk står gymnasiet i Svendborg i den situation, at det muligvis ikke er alle ansøgere, som får en plads.

- Vi er en overskudsskole og kan havne i den uheldige situation, at vi muligvis skal sende elever andre steder hen. Det ved vi først efter optagelsesprøverne, der er færdige midt i april, siger rektoren, der giver sit bud på, hvorfor de unge fortsat har Svendborg Gymnasium højt på listen, når de skal søge ungdomsuddannelse.

- Vi gør meget for at lave en god skole. Det gør alle skoler selvfølgelig, men det, vi hører fra vores elever, er, at vi har nogle engagerede lærere, vi laver spændende aktiviteter og tilbud for eleverne - både sociale og faglige på og udenfor skolen. Og så har vi nogle gode fysiske rammer, der er tidsvarende og som vi får utroligt meget ros for.