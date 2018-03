- Tilsynsteknikeren er ham, som udfører båndkontrollen. Det vil sige, når dyrene er blevet delt i to og hængt op i kroge, så kører de igennem slagteriet på et bånd. Dér tjekker tilsynsteknikerne, om dyrene ser sunde og raske ud, så de kan komme videre i systemet, forklarer Lars Poulsen, som er afdelingschef i fødevareafdelingen hos brancheorganisationen Danske Slagtemestre.

Hvis der bliver lockout i Danmark, kommer det til at gå ud over slagterierne, som må stoppe produktionen af kød.

- Men jeg går da ud fra, at nogle slagterier er i en form for dialog med landmændene om, hvad man kan gøre.

- Jeg oplever ikke som sådan panik omkring det, for man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Men det er selvfølgelig noget bøvl, hvis det ender med, at man skal sende medarbejdere hjem, siger Lars Poulsen.

- Dyrlægen vil typisk komme om morgenen og tilse dyrene og så igen senere på dagen. Derfor er det kun de store slagterier, som slagter nok dyr til at have en tekniker ansat, som vil blive ramt, siger han.

- De små slagterier slagter ikke nok dyr på en dag til, at båndet med dyrene vil kunne køre hele dagen, og så kan det ikke betale sig at have en tilsynstekniker ansat, forklarer Lars Poulsen.

Peter Madsen er slagtermester hos Toftevej Slagteren i Odense. Han får kødet til sin butik fra Svendborg Slagtehus.

- Hvis jeg pludselig ikke kan få leveret frisk kød, så har jeg et seriøst problem, siger han.

Slagtermesteren vurderer, at han i tilfælde af lockout vil kunne holde butikken åben og stadig sælge frisk kød i cirka en uge.

- Men så vil jeg også løbe tør. Jeg er ellers meget modstander af udenlandsk kød, fordi fødevarkontrollen ikke er nær så god som herhjemme, men i yderste tilfælde kan det være, at jeg må sælge tysk kød i stedet for dansk, forklarer Peter Madsen.

Han understreger, at hvis han må skifte til udenlandsk kød under lockouten, vil han sørge for at skilte med det, så kunderne er bevidste om, hvad de køber.

Når det er sagt, håber slagtermesteren ikke, at lockouten bliver en realitet.

- Som selvstændig er det da lidt træls, at de ikke kan finde ud af at finde en løsning.

Hos Allegårdens Slagter i Odense har slagtermester Per Jørgensen ikke taget stilling til, hvad han skal gøre, hvis han løber tør for kød.

- Jeg tror simpelthen ikke, at det bliver aktuelt. Hvis der slet ikke er noget kød, der bliver slagtet, vil landet løbe tør for kød i løbet af to dage. Det går jo ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, siger Per Jørgensen.