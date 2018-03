Middelfart: Bevillingsnævnet i Middelfart løsner nu grebet om Bubbas Bar & Natklub, der netop har fået lov til at holde åbent til klokken fem om morgenen hver lørdag og søndag samt på helligedage og de fem hverdage i studenterugen. Siden genåbningen i november har natklubben ellers skullet lukke klokken tre.

- Der er vist en vilje til at drive stedet efter de skærpede krav, som vi udstak i bevillingen fra november. Det er også, hvad vi hører fra politiet. Derfor skal natklubben have en chance for at bevise, at den også kan administrere at holde åbent to timer længere, som de har ønsket det, siger formanden for bevillingsnævnet, borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Normalvis gives en natbevilling for to år af gangen, men Bubbas nye 05-bevilling gælder de næste tre måneder, hvorefter bevillingsnævnet skal tage stilling til, om den skal forlænges.

- Så vi vil stadig holde godt øje med stedet, siger Johannes Lundsfryd og slår fast, at der ikke bliver slækket på kravet om, at ingen under 18 år må komme ind.