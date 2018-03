Restaurant Tre kroner er med i Too Good To Go-konceptet.

Restaurant Tre Kroner, Jan Rudbæk Larsen:

Hvornår kom I med i To Good To Go, og hvilke overvejelser gjorde, at I valgte at deltage i kampagnen?

- Vi er forholdsvis nye i To Good To Go. Vi kom med i samarbejdet for cirka to-tre måneder siden. Vi kan jo se, hvordan det bliver mere og mere omkostningstungt at komme af med vores affald. Samtidig er det brandærgerligt, når vi er nødt til at måtte kassere god mad. Derfor var vi klar på at deltage i samarbejdet. Jeg håber, flere vil bakke op om konceptet og melde sig til. Vi vil i hvert fald fortsætte samarbejdet.

Too Good To Go Hvilke butikker i Faaborg bruger aktuelt To Good To Go?Restaurant Tre Kroner, Faaborg.



Vesterport Bageri, Faaborg.



Super Brugsen, Faaborg.



Hvad er konceptet "To Good To Go"?



Too Good To Go er en applikation, dedikeret til at reducere vores madspild. Du kan downloade app'en til din IPhone eller smartphone. Ideen bag konceptet er at give folk adgang til at købe mad til lave priser. Mad som ellers normalt ville blive smidt ud. Samtidig får de deltagende butikker en ekstra indtægt på den mad, de ellers var nødsaget til at måtte kassere. Som bruger kan du bestille lækker mad fra lokale restauranter, caféer, hoteller, dagligvarebutikker og bagerier. Maden henter du ved lukketid i miljøvenlige og bionedbrydelige papirsposer eller bokse.



Hvis du har forslag til butikker, caféer eller restauranter, du synes bør være en del af konceptet, så foreslå dem at deltage og send herefter en mail til To Good To Go på: Hvilke butikker i Faaborg bruger aktuelt To Good To Go?Restaurant Tre Kroner, Faaborg.Vesterport Bageri, Faaborg.Super Brugsen, Faaborg.Hvad er konceptet "To Good To Go"?Too Good To Go er en applikation, dedikeret til at reducere vores madspild. Du kan downloade app'en til din IPhone eller smartphone. Ideen bag konceptet er at give folk adgang til at købe mad til lave priser. Mad som ellers normalt ville blive smidt ud. Samtidig får de deltagende butikker en ekstra indtægt på den mad, de ellers var nødsaget til at måtte kassere. Som bruger kan du bestille lækker mad fra lokale restauranter, caféer, hoteller, dagligvarebutikker og bagerier. Maden henter du ved lukketid i miljøvenlige og bionedbrydelige papirsposer eller bokse.Hvis du har forslag til butikker, caféer eller restauranter, du synes bør være en del af konceptet, så foreslå dem at deltage og send herefter en mail til To Good To Go på: mailto:info@toogoodtogo.dk med overskriften "restaurant lead" samt restaurantens oplysninger i mailen, så lover de at tage kontakt til stedet hurtigst muligt.

Hvor meget mad har I tilgængeligt dagligt, hvad indeholder den typisk, og har I planer om at udvide jeres sortiment med supplerende fødevarer?

- I højsæsonen har vi 10 kuverter dagligt, ugens syv dage, og i lavsæsonen har vi 10 kuverter én gang om ugen. Typisk er det æggekage og brød, men også buffet, hvor kunderne selv fylder en boks i buffeten og tager med hjem. Hvis jeg har råvarer til overs fra frokostproduktionen, så laver jeg specifikt mad til To Good To Go-kunderne, der kommer samme dag. Vores bokse rummer 600-700 gram, koster 29 kroner og hentes mellem 20.30 og 20.50. Maden, der er med i konceptet, er faktisk al den mad, vi har på menukortet, så det er faktisk intet mindre end en lykkepose at få fat i.

Hvor meget har To Good To Go medvirket til at reducere jeres madspild?

I højsæsonen har vi et reduceret madspild på 35 kilo pr. uge og i lavsæsonen fem kilo pr. uge.

Er der administration forbundet med at være en del af konceptet To Good To Go?

- Jeg skal ikke bruge tid på løsningen. Jeg skal blot sikre mig, at maden er klar til afhentning. Aktuelt får jeg, hvad der svarer til 21 kroner inklusive moms pr. solgt boks. De resterende otte kroner tager To Good To Go i administrationsomkostninger.