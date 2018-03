Det er slet ikke sikkert, at Socialdemokratiet kommer til at deltage i de kommende politiske forhandlinger om et medieforlig.

I hvert fald har partiets medie- og kulturordfører, Mogens Jensen, svært ved at acceptere præmissen om, at DR's budget skal beskæres med en femtedel.

- Vi ønsker at fastholde den ramme, der i dag er til at producere dansksproget radio og tv med. Derfor går det her udspil den helt forkerte vej.

- Men vi vil godt diskutere, hvor stor en del af pengene, som DR skal have, siger han.

Mogens Jensen tror dog ikke, at det overhovedet kommer så langt. I hvert fald har regeringens oplæg været, at besparelsen ikke er til diskussion.

- Hvis regeringen med et snævert flertal ønsker at stille ultimative krav, så er det jo ikke muligt at lave et bredt medieforlig.

- Vi er nødt til at kunne diskutere rammerne og særligt, når der er tale om så grov en nedskæring, der får så store konsekvenser, som den her gør, siger han.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der er blevet enige om at fjerne hver femte krone i DR-budgettet.

Aftalen, der desuden afskaffer medielicensen, danner grundlag for det udspil til et medieforlig, som regeringen formentlig præsenterer i næste uge.