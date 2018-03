Generalforsamlingens opbakning vil være afgørende for, at hun kan indlede en forhandling med kommunen om at få driftsstøtte, der rækker ud over 2018.

Foreningen bæres i første omgang primært af turistforeningen og Shopping Faaborg, men der er gjort et stort stykke fodarbejde for at gøre foreningen mere synlig i de mange lokale aktøreres bevidsthed.

Foreningen, der kom til verden i juni sidste år, udspringer af et ønske om, at samle Faaborg-områdets mange aktører i et fælles forum, hvor initiativer til gavn for området kan koordineres og iscenesættes.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at Marie-Louise, der ellers var kommet godt i gang, måtte stoppe. Men jeg synes faktisk, at det er ret flot, det vi har nået på det halve år. Stine er fuld gang med at besøge interessenter, og forklare, hvad det er, visionen er for det her projekt, siger formand Charlotte Stiller.

Stine Mjaaland forventer, at generalforsamlingen vil efterspørge svar på, hvad de forskellige aktører helt konkret kan få ud af at være medlem af foreningen, og hvad formålet og visionen med foreningen er.

- En af foreningens ambitioner er jo at levere endnu mere god backup til butikkerne og turistoperatørerne, end de selv har ressourcer til. Vi lægger heller ikke skjul på, at vi meget gerne vil arbejde meget konkret for både Shopping Faaborg og turistforeningen, men at det kræver, at de melder sig ind, så vi har nogle kontingenter og ressourcer at arbejde med, siger Stine Mjaaland.

Så generalforsamlingen bliver også lidt af en charmeoffensiv fra din side?

- Det kan man godt sige. Vi vil rigtig gerne have nogle flere medlemmer - også fra erhvervslivet, der jo ikke traditionelt er med i hverken turistforening og Shopping Faaborg. Men det er et stykke pionerarbejde, vi har gang i, og jo flere vi er - jo flere der kan se en mening i at samles - jo stærkere et fundament får vi at stå på, siger Stine Mjaaland.