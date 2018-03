Har du også svært ved at vente på det spændende resultat af søndagens russiske præsidentvalg, og har du lyst til mærke det iskolde, sibiriske gys af frygt og paranoia, som alle vinderens ... undskyld, vi mener Vladimir Putins modstandere i kampen om præsidentposten dagligt lever med? Så er spillet "OPPOSITION", som Bagsidedrengene har fået produceret, lige noget for dig. Har DU nerver til at tale ved en fredelig demonstration? Kan DIN psyke klare at drikke en kop te? Tør DU takke ja til en buket blomster fra en ukendt afsender? Hvem undgår fængsel? Hvem overlever flest omgange rundt på brættet? Og hvem snubler og falder ned på sporet på metrostation Pushkinskaya? Kan købes i alle førende legetøjsbutikker for kun kr. 199,-.