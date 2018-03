Svendborg: Når man rammes af en psykisk sygdom, så kan hele livssituationen påvirkes - også forholdet til krop, berøring og seksualitet. Disse udfordringer vil sygeplejerske og sexolog Rikke Thor fortælle om ved et åbent arrangement i Botilbuddet Skovsbovej, Skovsbovej 111 i Svendborg onsdag den 4. april.

Aftenen vil veksle mellem facts og dialog med deltagerne, og der bliver rig mulighed for at spørge og foreslå emner undervejs. Arrangementet står AOF Center Fyn og Psykinfo Svendborg bag, og det er gratis og åbent for alle, men man skal tilmelde sig på forhånd til Psykinfo Region Syddanmark på telefon 99 44 45 46 eller via www.psykinfo.regionsyddanmark.dk. (gru)