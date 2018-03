Svendborg: Visens Venner har tradition for at have noget særligt på programmet ved sæsonens sidste viseaften, og det er også tilfældet i år. Fredag den 23. marts er Liselotte Krogager gæst i Musikkens Hus på Dronningemaen, hvor hun sammen med Svend Erik Jensen leverer et uddrag af deres anmelderroste cabaret "Sønck en gang". Forestillingen handler om den afdøde sangerinde og revyskuespiller Grethe Sønck og byder på klassiske numre som "Medicin", "Klaus Jørgen" og "Et slag for det gode humør". Duoen går på scenen i Musikkens Hus klokken 19.30. (gru)