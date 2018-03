Musik

Fredericia: Tøjhuset er blevet en populær, musikalsk legestue. Uge efter uge er der fredags-jam, hvor et orkester spiller en kort koncert, hvorefter der er jamsession.

Ofte samles der over hundrede mennesker til arrangementerne, som musiker Nana Pi står for at koordinere.

- Det er bare skønt at se, at både unge og ældre kommer her uge efter uge, siger Nana Pi.

Jamsession er et engelsk udtryk for, at musikere mødes og spiller uformelt sammen uden forudgående prøver.



Ifølge Den danske ordbog er ordet oprindeligt skabt af de engelske ord "jam", der betyder "sammenstimlen", og "session", der kan oversættes til "møde".



Ordet er oprindeligt blevet brugt om jazz-musikere. Men i dag kan udtrykket bruges om musikere i alle genrer, om end nogle musikgenrer egner sig dårligere til jam end andre.



En god tovholder kan være vigtig for at skabe en god jamsession. Tovholderen sørger for at skifte musikerne ud, efterhånden som nye får lyst til at spille med, ligesom vedkommende også kan modvirke, at der går konkurrence i den.





Mange af publikummerne kommer for at lytte. Dels til den indledende koncert og dels til jamsessionen bagefter.

- Mange bliver her efter koncerten, fordi de kan lide at lytte, når musikerne jam'er. Det er rigtig hyggeligt. Og jeg ved, at nye bands er opstået ved, at folk har leget sammen her, siger Nana Pi.