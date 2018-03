Musik

Jeg troede, at det var lettest at finde et nyt band i København. Men jeg tog fejl. Jara Høgsberg, jazz-sangerinde og højskolelærer

- Og det var godt, for det var ved dén jamsession, at jeg mødte de andre, siger Jara og peger hen mod "kollegerne", der er i gang med at gøre klar til koncert i Tøjhusets café.

Jara har spillet med et tidligere orkester i København, hvor jazz-miljøet er langt større end i Fredericia.

- Jeg troede ikke, at det var så let at finde musikere at spille sammen med her i Fredericia. Men der tog jeg fejl: Det viste sig faktisk at være lettere her end i København, siger hun.

Bandet kalder sig Jara Høgsberg & A.U.C. De sidste tre initialer stammer fra de andre tre band-medlemmer, pianist Mogens Andersen, bassist Leif Urhøj og trommeslager Bent Christensen.

Egentlig havde Bent Christensen besluttet at lægge spilleriet bag sig. I hvert fald var det hans plan kun at spille lidt med venner hjemme i stuen. Men så kom han til jamsession med Jara og de andre. Det blev han grebet af, og nu er han så med igen.

- De her jamsessions er en herlig smeltedigel, siger han.

Sammen spiller bandet jazz-standarder men også numre af kunstnere som Duke Ellington og Ray Charles i et bredt repertoire. Endnu har de ikke opsøgt det store antal spillejobs, men det kommer måske snart.

Tøjhusets café var fyldt, da Jara Høgsberg & A.U.C. gik på scenen. Se eventuelt mere i videoen.