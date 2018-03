Analyse: Det er et benhårdt magtspil, taberen blev DR

"Større end ret mange havde turdet håbe på," skrev Liberal Alliances Anders Samuelsen få minutter efter, at regeringen og DF havde svinget den store sparekniv over Danmarks Radio. Nogle med andre synspunkter kunne have skrevet: "Større end selv de mest pessimistiske havde frygtet."

For en nedskæring på DR på 20 procent, 740 millioner, over fem år er mere, end både LA og DF - som i denne sag er sjældent enige - havde turdet håbe. Begge har foreslået en besparelse på 25 procent, men ingen af partierne har nogensinde troet, at det havde gang på jord. Det havde det så alligevel næsten, og allerede for et par dage siden lod DF forstå, at det var den vej, det gik.

“ For DF handler det også om ideologi, selvom de ikke har noget imod statsstøtte. De har til gengæld rigtigt meget imod Danmarks Radio.

Det skete i Børsen, hvor DF's René Christensen sagde, at regeringens udspil på 12,5 procents besparelse var lagt i skuffen og lod forstå, at man ville lande på 16-18 procent. Man landede over, og det skete i et sjældent parløb mellem DF og LA, som normalt ikke lader en mulighed for konflikt løbe sig af hænde. Men ikke i denne sag, for her er de enige, dog ud fra hver sit udgangspunkt.

Som liberalister ønsker LA ikke statsstøttede medier og vil fjerne licensen, som de ser som en ekstraskat. Det er deres ideologi. For DF handler det også om ideologi, selvom de ikke har noget imod statsstøtte. De har til gengæld rigtig meget imod Danmarks Radio. Et levn fra partiets oprindelse i Fremskridtspartiet og lige her, når det handler om Danmarks Radio, er DF stadig et ærkeborgerligt parti. Ingen midterposition her.

Talrige gange er DF gået i åben kamp mod DR, for eksempel bliver det påtalt, når DF's politikere ikke har optrådt lige så meget i quiz-programmer som andre partiers politikere, og partiet har flere gange leveret harm kritik af programmer, blandt andet dramaserien "1864" og senest "Historien om Danmark", som blev beskyldt for være for venstreorienteret. DF har heller ikke holdt sig tilbage for at kritisere navngivne journalister. At mange af DF's vælgere er kunder i DR's butik, betyder så mindre.

Med forliget om at spare 20 procent på DR og afskaffe licensen har regeringen og DF lagt rammen for det medieforlig, regeringen spiller ud med i næste uge. Normalt forhandles medieforlig hos kulturministeren, men denne gang er det hele opspillet foregået i Finansministeriet. Her har man så at sige bestemt størrelsen på den adgangsbillet, partierne skal indløse for at kunne deltage i de reelle medieforhandlinger.

Så selvom både S og R er imod de store besparelser, skal de acceptere dem for at kunne være med i så vigtigt et forlig som medieforliget. Og her vil partierne strække sig langt, selvom der tidligere har været lavet smalle medieforlig, blandt andet i 2010, da Radio24syv blev født i et medieforlig.

Modellen med adgangsbilletten er flittigt blevet brugt af den borgerlige regering. Da der skulle forhandles politiforlig, kunne partierne kun være med, hvis de accepterede at skære på ungdomsuddannelserne, selvom det ikke har noget med hinanden at gøre. Men det var adgangsbilletten - ellers var det ud. Venstrefløjen gik, Socialdemokratiet blev, fordi de som regeringsbærende parti vil være med i politiforlig. Og det lykkedes i parentes da også at fjerne besparelsen på erhvervsskolerne.

Det er benhårdt magtspil. Det var det dengang. Det er det nu.

Taberen er DR.