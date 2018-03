klagesag

I januar tog Brian Christensen en overdosis heroin, men overlevede. Han har fået nej til at komme i døgnbehandling, og det frustrerer ham. - Jeg vil bare have hjælp til at blive clean.

- Jeg har fået afslag på døgnbehandling, selvom det er det eneste, der kan hjælpe mig. Jeg får tilbudt medicinsk behandling, men det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker ikke at være aktiv, jeg ønsker et clean liv, siger Brian Christensen.

Antisocial personlighed På sundhed.dk kan man løse følgende beskrivelse af personer med antisocial personlighedsforstyrrelse:- Blev tidligere kaldt psykopati. En almindelig misforståelse er, at personer med antisocial personlighedsforstyrrelse har dårlige sociale færdigheder. Det modsatte er ofte tilfældet.- Har typisk mangel på samvittighed. De optræder ofte socialt ansvarsløse og normløse, udnyttende, impulsive og hensynsløse. - Udviser ofte kriminel adfærd. Opfatter deres ofre som svage og mener, de fortjener at blive snydt. De lyver ofte, og de stjæler eller bedrager. - Er ofte aggressive og tænker mere på egne end andres behov.

Han lever, men han er dybt frustereret over, at han ikke kan få den hjælp, han ønsker. Derfor fortæller han sin historie til Fredericia Dagblad. 17. februar stoppede han med at tage stoffer.

Fredericia: I januar var Brian Christensen så træt af livet, at han tog en overdosis heroin. Men den 53-årige fredericianer vågnede igen og valgte at tage en kold tyrker.

En psykolog har screenet ham til at have en "antisocial personlighedsforstyrrelse".

Tilbage i november 2016 bad han hos Fredericia Misbrugscenter om at komme i døgnbehandling, men det blev afslået måneden efter. Han klagede over afgørelsen, som siden blev sendt videre til Ankestyrelsen.

Det svar fik Brian Christensen 1. december 2016, efter at han skriftligt havde søgt om at komme i døgnbehandling. Det seneste år har han ikke fået behandling.

- Du deltager lige nu i et samtaleforløb med fokus på behandling af antisocial adfærd og tankegang. Det vurderes, at du profiterer af denne behandling, skriver Trine Ndzoboyi, som er afdelingsleder for alkohol- og stofbehandlingen.

Han arbejdede i nogle år på slagteriet i Grindsted, men det meste af hans liv har været præget af misbrug af alkohol og "favoritstoffet" heroin. Nu har Brian Christensen fundet motivationen til at lave om på sit liv. Det hænger sammen med, at han i januar 2017 fik transplanteret en nyre. Men den nye nyre var ifølge Brian Christensen tæt på at blive afstødt, da han i januar i år tog en overdosis heroin. Derfor skal det være slut.

Brian Christensen føler sig som en "kastebold" i systemet. Han har haft tre forskellige behandlere på Fredericia Misbrugscenter i løbet af et år. En af dem var, ifølge Brian Christensen, enig i, at han skulle i døgnbehandling.

Hos Fredericia Misbrugscenter vil Trine Ndzoboyi ikke udtale sig om den konkrete sag. Generelt siger hun dog, at misbrugere med "antisocial personlighedsforstyrrelse" får tilbudt behandling efter den såkaldte Cenaps-model.

- Det er typisk samtaleforløb, hvor man får en samtale en gang om ugen, og så skal man lave opgaver i den mellemliggende periode. Det er tit en udfordring. En del af den antisociale personlighed gør, at det er rigtigt svært at skulle arbejde med at ændre sine egne vaner og mønstre. Hvis man ikke er indstillet på det, rykker det ikke, siger Trine Ndzoboyi.

Døgnbehandling er i princippet også en mulighed, men det er sjældent det primære i en behandling.

- Vi sender typisk ikke folk i døgnbehandling alene på grund af antisocial personlighed. Det med at man har behov for, at der skal komme nogle andre og tage ansvar - at der skal komme nogle og fixe mig - det er ikke en side, der er sund at fodre. Det virker bedst, når man siger "nu er jeg træt af mit liv, nu laver jeg om på det. " Så rykker det. Men er man træt af sit liv og synes, at andre skal lave en forandring, så virker det ikke, siger Trine Ndzoboyi.

Hun tilføjer, at man har mulighed for at klage, hvis man er utilfreds.

Brian Christensens sag skulle være afgjort i februar 2018, men er blevet udskudt.