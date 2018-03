3 / 7

Asger G. Jensen på 11 år synes nogle gange, at skoledagene er alt for lange. Men ikke når det er køkken-dag.- Det er rart også at være lidt sammen med andre end dem fra min klasse. Jeg er begyndt at lave lidt mad derhjemme. Det er min mor og far glade for. Jeg kan godt lide at læse opskrifterne - og jeg glæder mig altid til at få at vide, hvad vi skal lave, siger han. Foto: Søren Gylling