Fyens Stiftstidendes musikredaktør Simon Staun tror på, at Otterup Kræmmermarked får held til at lokke unge til koncerter.

Otterup: Navne som TWOMANYLEFTHANDS, Bro, BLAK og Johnson kræver nok, at man hører til den yngre del af befolkningen, hvis der skal ringe en klokke, men når man tager i betragtning, at de spiller på et kræmmermarked, er det ret godt, vurderer avisens musikredaktør Simon Staun.

- Der er forskel på et kræmmermarked og en musikfestival. Jeg synes, at det er ret ambitiøst at booke TWOMANYLEFTHANDS, fordi de har spillet på Magic Box under Tinderbox i Odense to gange. Det er noget, som ser godt ud på cv'et for de fleste bands, og jeg kan da se, at deres mest spillede nummer er blevet hørt 10 millioner gange på Spotify, hvilket signalerer en vis tyngde og publikum, siger Simon Staun.

De øvrige bands til ungdomsfesten er en klasse eller to under nævnte band, men Simon Staun tror nok, at der skal være et ungt publikum, som kan finde på at tage til Otterup for at holde en fest.

- Det skulle da være mærkeligt, hvis man blev afskrækket af en kort bustur til Otterup. Jeg kan komme i tanker om mange bands, som jeg ville tage ud og høre, hvis jeg dyrkede dem, uanset om de spillede i Aarup, Ringe eller Otterup, siger han.