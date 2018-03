Der skal flere unge mennesker udefra til Otterup Kræmmermarked. Derfor bliver der i år rykket rundt på festerne og brugt langt flere penge på musik.

Otterup: Der vil i den grad være noget på programmet for de unge, når Otterup Kræmmermarked fra den 6. til 8. juli fyrer op under festen i byen. Der er nemlig brug for at trække nye og yngre gæster til markedsfesten, vurderer formand for Otterup Håndboldklubs Venner Danni Kastberg. - De sidste mange års musik har henvendt sig til den lidt ældre og brede målgruppe. Nu gør vi noget for at få fat på de unge mellem 18 og 35 år, fortæller formanden. Otterup Kræmmermarked Kræmmermarkedet i Otterup begynder i år fredag den 6. juli og slutter søndag den 8. juli.Som noget bliver ungdomsfesten i år flyttet ind i det store telt fredag aften, mens det ældre publikum rykker ind i Eriks telt.



Lørdag aften forbliver dog, som den plejer, når Stig & Vennerne efterfulgt af Jørgen de Mylius underholder i det store telt.



OKH regner med, at der vil deltage omkring 100 kræmmere i dagtimerne. For de yngre musikinteresserede vil navne som TOOMANYLEFTHANDS, BLAK, Bro, Jeppe Loftager og Johnson helt sikkert få klokkerne til at ringe, og det er ingen hemmelighed, at der i år bliver brugt betydeligt flere penge på musikken. Danni Kastberg håber, at det kan trække et yngre publikum udefra til Otterup. - Jeg regner med, at vi trækker nogle flere unge mennesker herop, som ikke normalt er kommet på kræmmermarkedet. Folk i Otterup skal nok komme, men her rammer vi også nogen udefra, og bussen holder jo lige ved pladsen, siger han. “ Mine forventninger er også, at de nye tiltag fredag aften bliver en succes, og jeg håber, folk tager det til sig. Jeg er ekstremt spændt på at se, hvor mange unge mennesker vi kan trække op på pladsen. Danni Kastberg, Otterup Kræmmermarked.

Bytter telt

Normalt plejer ungdomsfesten at blive holdt i Eriks telt, men i år bliver det unge publikum flyttet over i det store telt fredag aften, hvor de kendte navne skal optræde i stedet for den sædvanlige DJ. - Vi skrotter ikke det gamle, men vi bytter lidt rundt, så det lidt ældre publikum kommer over i Eriks telt, så der stadigvæk er noget for en, hvis man synes, at det andet bliver lidt for ungt. For to år siden satte kræmmermarkedet flere nye tiltag i søen, og tiden er nu den rette til flere fornyelser, mener Danni Kastberg. - Det er et sats rent økonomisk. Vi bruger flere penge på musik, men det er et sats, som vi godt tør tage for at levere noget nyt og anderledes. Hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det ordentligt, og hvis det ikke slår igennem, må vi tilbage til det gamle igen. Men jeg forventer, at det bliver en succes, ellers ville vi ikke gøre det, siger han.

Vennerne kommer