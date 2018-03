DSB og By- og Kulturforvaltningen foreslår at nedlægge 30 ud af 74 p-pladser på populær parkeringsplads bag Odense Banegård Center. Pladserne skal i stedet bruges til pendlerparkering.

Fremover kan det blive sværere at finde en ledig offentlig parkeringsplads på den populære parkeringsplads bag Odense Banegård Center. Det sker, hvis By- og Kulturudvalget tirsdag siger ja til et forslag fra DSB og By- og Kulturforvaltningens embedsfolk, som går ud på at reducere antallet af offentlige p-pladser i Dannebrogsgade fra 74 til 44. Pladserne er i dag gratis at benytte og uden tidsbegrænsning. Baggrunden for forslaget skal findes i det køreplanskift for busserne, der blev gennemført i januar. Her blev der flyttet flere regionale ruter til OBC Plads Nord, også bag banegården (mellem Svendborgbanens perron og Danmarks Jernbanemuseum), hvor DSB hidtil haft pendlerparkering for deres kunder. Men dette er der ikke plads til længere på grund af busserne. Pendlerparkering er et tilbud fra DSB til deres kunder, hvor kunder, der har købt billet, kan få gratis parkering ud fra først-til-mølle-princippet.

Del af en aftale

Politikerne i By- og Kulturudvalget kan i princippet sige både ja eller nej til forslaget. Men der ligger et pres for at sige ja, fordi DSB, for at indgå en frivillig aftale med Odense Kommune om indretning af Plads Nord til regionalbusser (DSB ejer arealet) stillede det ufravigelige krav, at der blev anvist erstatningspladser for de nedlagte pendlerparkeringspladser, der før var på Plads Nord. Skulle politikerne finde på at sige nej til forslaget, så er det uklart, hvordan DSB vil forholde sig til det. "Odense Kommune og DSB har en fælles interesse i, at der samlet set sker en tilfredsstillende afvikling af den kollektive trafik ved Odense Banegård Center", skriver forvaltningen i sagsfremstillingen til politikerne.

