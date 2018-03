19-årige Ulrik Larsen lover, at han får din bil til at skinne og dufte som ny igen.

Holse: "Holses klargøring og bilpleje" er navnet på et nyt firma, som Ulrik Larsen netop har slået dørene op for på familiens gård på Holsevej 26 i Holse.

- Jeg har altid interesseret mig for biler og mekanik og bruger megen tid på at pudse og polere min egen bil, så den altid ser ud som ny. Derfor synes jeg også, det var nærliggende at hjælpe andre med at friske deres biler op, fortæller den 19-årige Holse-dreng, der er igang med en uddannelse som landmand.

- Det nye firma er derfor noget, jeg beskæftiger mig med i min fritid, om aftenen og i weekenderne, fortæller Ulrik Larsen, der har investeret i professionelle polerings- og rengøringsmaskiner samt forskellige rengøringsprodukter fra det anerkendte firma Würht.

- Med det udstyr og de rengøringsmidler, jeg har til rådighed, vil jeg godt vove at påstå, at jeg kan få en bil til at fremstå som nærmest ny igen både udvendig og indvendig, siger Ulrik Larsen, der også laver mindre lakskader fra stenslag.

Prisen for en komplet klargøring af en personbil indvendig og udvendig ligger på 1400 kroner.

Ulrik Larsens nye firma har facebooksiden "Holses klargøring & Bilpleje".