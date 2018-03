I den franske by Nyon blev der fredag trukket lod til kvartfinalerne i Champions League.

Lodtrækningen formede sig sådan, at kvartfinalerne byder på en gentagelse af sidste års finale, når Juventus tørner sammen med vinderen fra de seneste to sæsoner, Real Madrid.

Det kan Juventus-træner Massimiliano Allegri ikke være helt tilfreds med, da han inden lodtrækningen udtalte stor respekt for kongeklubben fra Madrid.