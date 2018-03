Uanset hvornår turen går til Miami i Florida, er det værd at holde øje med "Miami Temptations". Begrebet dækker over "fristelser", som kan opnås til reduceret pris. I en måned kan det være billigere adgang til museer, en anden indlogering på hoteller og en tredje rabatter på shopping.

I april er det sport og wellness, så hvis man overvejer at spille tennis, golf, paddleboarde, tage på fisketur, dyrke yoga i en af byens parker med instruktør, købe billet til professionelle basketball- eller baseballkampe eller måske til hestevæddeløb, er det værd at have i baghovedet, at aktiviteterne er billigere end normalt.

Miami Temptations er skabt af det lokale turistråd for løbende at sætte fokus på en bestemt type oplevelser. Se mere på www.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals. (thor)