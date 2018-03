Thomas Danielsson har lavet en aftale om at så blomster på Ærø Kommunes mark. Han får 1500 kroner til blomsterfrø, og til gengæld skal han selv stå for at vedligeholde marken.

Thomas Danielsson har lavet en aftale med en landmand, om at han skal pløje marken, når han har tid. Han er også kommet med i gruppen under Ærø Biavlerforening, der arbejder for at lave blomstermarker flere steder på Ærø .

- Der er et problem med insektlivet her på øen, så det er primært for at gøre noget ved det, men det er også, fordi det ser smukt ud. Blomstermarken ligger jo lige op af Vråvejen, hvor mange turister cykler forbi om sommeren, siger Thomas Danielsson, der håber, turisterne til sommer vil nyde synet af marken, som de er velkomne til at plukke fra.

Han er først og fremmest drevet af at give bier og insekter på øen bedre levevilkår, men man slår - så at sige - flere fluer med et smæk, eftersom blomstermarker også er flottere end græsmarker, mener han.

- På marken er der græs, som kommunen slår om sommeren, men så tænkte jeg, at det ligeså godt kunne være blomstermark. Så bliver bierne gladere, og en blomstermark er også pænere at se på end grønt græs, siger Thomas Danielsson.

Nu er drømmen ved at blive til virkelighed, fordi det er lykkedes at få en aftale med Ærø Kommune om at så blomster på marken mellem Moseager og Vråvejen, hvis han til gengæld står for vedligeholdelsen.

Ærøskøbing: Græsset er grønt på marken bag Thomas Danielssons have. Han har længe drømt om at skifte nuancerne af grøn på den kommunalt ejede mark ud med nogle flere farver.

I første omgang var medarbejderne i Ærø Kommunes tekniske afdeling ifølge Thomas Danielsson tøvende, men de blev til sidste enige om at lave et samarbejde som en forsøgsperiode. Som en del af aftalen kan han få 1500 kroner af Ærø Kommune, der skal betale for blomsterfrø og diesel til en traktor.

Lennart Mogensen (V), der er formand for teknik-, miljø- og havneudvalget, bakker fuldt op om ordningen, for der er ikke personaleressourcer til, at Ærø Kommune selv ville kunne stå for at vedligeholde blomstermarker på øen, forklarer han.

- Det er faktisk mig, der sagt til Thomas (Danielsson, red.), at han skulle søge om det, fordi jeg syntes, det var en god idé, siger Lennart Mogensen, og tilføjer:

- Essensen er, at vi er lidt tilbageholdende - ikke med at give penge til blomsterfrø - men problemet er, at der er noget arbejde i det (at vedligeholde blomstermarker, red.), og vi ville være kede af at skulle udvide driften i Vej og Park, hvis vi skal så blomster på kommunal jord.

Ifølge Lennart Mogensen har udvalget den holdning, at man godt vil bakke op om lignende tiltag, hvis borgerne selv vil stå for vedligeholdelsen. Han foreslår, at man sender en vedligeholdelsesplan, hvis man ligesom Thomas Danielsson har lyst til at stå for at så blomster på et kommunalt ejet område.