Mange rejser med børn, men få tager alene af sted på en ekspeditionslignende tur i vildmarken i kano i 45 dage med en treårig.

Hvis sådan en tur skal foregå under betryggende forhold, så moderen til den treårige ikke ligger søvnløs derhjemme halvanden måned i træk, kræver det nærmest, at faderen har været i både Jægerkorpset og i Grønland med Slædepatruljen Sirius.

Og det er lige præcis, hvad Erik B. Jørgensen har. I den netop udkomne bog "Rejser med Karen og Dino i vildmarken" fortæller han i ligefrem stil om en 45 dage lang tur til med datteren Karen i den svenske vildmark. På det tidspunkt var hun seks år, men forfatteren trækker også paralleler til parrets lige så lange tur tre år tidligere. Og Dino - det er Karens, en karelsk bjørnehund, som blandt andet havde til opgave at passe på hende, når faderen i forbindelse med overbæringer (transport til lands af kano og oppakning i forbindelse med for eksempel vandfald) var nødt til at gå mange ture frem og tilbage med datteren ude af syne i op til 20 minutter.

I bogen fortæller Erik B. Jørgensen om de praktiske forberedelser, oplevelser under turen, vigtigheden af at Karen hele tiden er med i planlægningen og de særlige bånd, turene i vildmarken har skabt mellem far og datter. Men det vigtigste budskab er, at alle kan gøre det og komme tættere på sit barn. Ikke nødvendigvis på det niveau, som beskrives i bogen, men ét, der passer til den voksne og barnet. Man kan såmænd begynde med at ligge i telt i haven og bygge ovenpå derfra.

Erik B. Jørgensen, "Rejser med Karen og Dino i vildmarken", Gyldendal, 224 sider, vejledende udsalgspris: 299,95 kroner.