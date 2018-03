Den svenske cykelrute Kattegattleden, som går langs med Kattegat, er blevet kåret som Europas bedste cykelrute på den store hollandske messe for cykel- og vandreferier, "Fiets en Wandelbeurs".

Kattegatleden er en sammenhængende cykelrute fra Helsingborg til Göteborg.

Ruten blev officielt åbnet i 2015 som Sveriges første nationale cykelrute, og masser af cykelturister tager hele eller dele af ruten, der er 395 kilometer lang.

Der er en del kriterier, der skal opfyldes for at blive kåret som Europas bedste. Ruten skal have et vidtforgrenet net af større og mindre cykelstier, og man skal køre på adskilte stier eller på meget stille landeveje. Der må ikke være trafik- og industristøj, og ruten skal være naturskøn og varieret. Og så skal der være gode picnic-muligheder undervejs.