OB-træner Kent Nielsen er ærgerlig over, at omverdenen kan spekulere over, om hans hold vil give alt.

FODBOLD: OB's cheftræner Kent Nielsen er tydeligt ærgerlig over, at mange kan betvivle fynboernes vilje til at vinde i Randers, hvis Horsens kommer foran i Lyngby, fordi alle i grundspillets sidste runde søndag eftermiddag vil undgå at blive nummer syv.

- Vi har fokus på at vinde og spekulerer ikke på andre kampe undervejs. Vi bliver altid bedømt på vores professionelle tilgang til tingene, og det skal jeg som træner og vi som trup og hold altid leve op til. Men som det er nu, kan der komme spekulationer, og det er uhensigtsmæssigt, at man kan diskutere, om vi kan gradbøje vores professionelle tilgang. Det er vi ærgerlige over, siger Kent Nielsen til Sport Fyn.

- Vi kommer ikke til at spekulere i det. Vi spiller efter den chance, der er og vi spiller for at vinde og for at vinde stort nok. Efter sæsonen skal hele strukturen evalueres på højere plan, og jeg har da tiltro, at man vægter det sportslige højt, tilføjer han.

- Der kan være kommercielle hensyn. Der har været enorm hype omkring sjettepladsen, som tidligere var en position, der levede i stilhed, så der vil være for og imod.

Kent Nielsen erkender, at der har manglet et gram kvalitet og dygtighed hist og her efter vinterpausen.

- Indholdsmæssigt har vi leveret på et højere niveau og udfordret de bedste på deres bane, men vi har manglet dygtighed og held - et ord jeg ellers aldrig bruger, for det handler i sidste ende om kvalitet. Andre hold har fået point, hvor deres indhold ikke har været lige så godt som vores, siger OB-træneren inden skæbnekampen i Randers.