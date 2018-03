Dobbelt op på straf beskytter de svage

Regeringens nye ghettoplan indeholdt mange spændende og mange gode tiltag. Èt af dem blev også det mest misforståede tiltag.

Det er tanken om, at visse forbrydelser begået i et ghettoområde i fremtiden kan straffes hårdere end samme forbrydelse begået et andet sted. Altså med andre ord, det kan være at straffen for vold begået i Vollsmose er hårdere end straffen for vold begået i Stige.

Ganske mange har siden beskyldt regeringen for at bryde med principperne om lighed for loven og for at ville straffe beboerne i landets ghettoer hårdere end andre. Alvorlige beskyldninger, som hvis de var rigtige, også ville have fået mig som konservativ til at tale hårdt imod regeringens forslag.

Heldigvis er det ikke sådan. Der er stadig lighed for loven, for det er ikke forbryderens bopæl, der afgør straffen. Og det er ikke formålet at straffe beboerne i ghettoen hårdere, men tværtimod er formålet at beskytte beboerne i ghettoen bedre.

Dobbelt op på straf i visse områder er et signal om, at hvis du begår kriminalitet i en ghetto, så er det faktisk værre, end hvis du begår kriminalitet i andre områder af byen. Det er værre at slå en mand ned i Vollsmose end i Bellinge. Og det er værre at lave pengeafpresning imod en butik i Vollsmose end mod en butik i Dalum.

Og det betyder ikke, at der ikke længere er lighed for loven. Tværtimod. I stedet er det et forsøg på, beskytte de borgere, der bor i ghettoen.

Lad os nu bare være ærlige. I ghettoerne bor der flere svage borgere, end der gør i Bellinge, Dalum og Stige - bare som eksempel - og det er de svageste, der ofte ikke får anmeldt til politiet, at de er blevet overfaldet, berøvet eller afpresset. Hvorimod borgerne i de førstnævnte områder skal nok reagere. Og de skal også nok sørge for, at politiet får gjort noget.

Derfor giver det god mening at give dobbelt op på straf, for forbrydelser begået i Vollsmose. Det handler nemlig om at sende et signal til dem, der begår kriminaliteten i ghettoen. Og signalet fra regeringen er ret klart. Kort sagt er signalet til de kriminelle, at vi vil beskytte de svageste.

De stærkeste skal nok klare sig selv. Men vores svage borgere i ghettoen har brug for ekstra beskyttelse. Vi skal ikke have ghettoer. Og et af de elementer, der er med til at skabe en ghetto er nemlig kriminalitet.

Derfor er det et vigtigt signal, at forbrydelser imod beboere i en ghetto faktisk er værre end forbrydelser imod andre.