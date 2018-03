- Borgernes Hus trænger til overhaling

Borgernes Hus er et fint sted og godt tænkt. Det er super centralt og nemt at komme til, men så er det, at det at det gode bremses af dårlig tilgængelighed.

Nedsatsyn.dk er en forening som bruger Borgernes Hus aktivt, men vi oplever igen og igen, at vores mødedeltagere møder store udfordringer i huset. En stor del af befolkningen har nedsat syn, de fleste pga. af alder. Der findes en meget stor gruppe, som pga. forskellige øjensygdomme, diabetes, eftervirkninger fra blødninger eller blodprop i hjernen m.fl. For langt størstedelen betyder lys, kontrast, tydelig skiltning osv. rigtig meget.

Derfor er det med stor undren, at vi kan konstatere, at der ikke er tænkt mere på disse mennesker i forbindelse med etableringen af Borgernes Hus. Den dårlige tilgængelighed starter allerede ved indgangen, når man har famlet sig frem mellem planter og skæve trin, lander man så i forhallen.

Her kan man så lede efter elevatoren, som er næsten umulig at betjene med et nedsat syn.

Når man kommer op på den rette etage, er det helt umuligt at finde skilte med f.eks. mødelokalenummer på. Finder man dem, er de faktisk ulæselige for mange. I mødelokalerne er lyset under al kritik, alle selv normaltseende finder lyset ringe og meget uens. Der til kommer f.eks. farvevalg på søjler, blænding fra vinduer osv.

Alt i alt trænger Borgernes Hus til gevaldig overhaling. Det er enormt ærgerligt, både for borgerne og samfundets pengekasse, at tilgængelighed ikke indtænkes fra starten. I så fald havde det givetvis ikke kostet noget at gøre huset tilgængeligt for alle.

Nedsatsyn.dk har også gjort opmærksom på dette til Borgernes Hus, men venter stadig på svar.