1 / 7

Familien Firbas ejer og driver gården. Her står den selv for alt. Lige fra drueplukning til vinproduktion, indkvartering af gæster til at få gården til at tage sig ordentlig ud. Hustru og mor Marjana Firbas står blandt andet for madlavningen og husholdningen. Foto: Cecilie Spottog Petersen