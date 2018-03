Mathias Greve var dybt skuffet over at starte ude mod AGF efter sin scoring mod Brøndby, men er rystet over, at det bedre kan betale sig at blive nummer otte end nummer syv i grundspillet

- Jeg var lovet en samtale med Kent Nielsen mandagen efter, at jeg ikke havde startet inde mod Brøndby, og jeg skulle heller ikke spille reserveholdskamp. Samtalen blev ikke til noget, så signalerne pegede i retning af, at jeg skulle spille mod AGF. Men sådan blev det ikke. Og jeg tør nu slet ikke sige noget om søndagens kamp. Troels Kløve kan være ude med en skade og han spiller på min position, men der var mange skader sidste gang, og da spillede jeg heller ikke, så jeg ved ikke, om det sker søndag, men jeg håber, tilføjer den gennembrudsstærke mand fra Langeskov.

- Det var jeg utroligt skuffet over. Jeg leverede et fornuftigt indhop i Brøndby og har spillet fine kampe, men har lige manglet den sidste evne til at putte boldene ind. Det fik jeg endelig succes med mod Brøndby og havde fået tanket selvtillid til AGF-kampen og følte nu, at jeg havde noget at bidrage med. Men det er trænerens beslutning, og den må jeg acceptere, siger Greve til Sport Fyn.

Greve lægger da heller ikke skjul på, at han var skuffet over at starte ude og havde fået helt andre signaler i ugens løb.

Det blev af mange opfattet som en stille protest over, at han trods en skov af skader og pludselige afbud, ikke havde fået lov til at starte inde efter sin scoring i Brøndby.

- Vi manglede kvalitet på den sidste tredjedel af banen og noget individuel klasse. Vi savnede det med at sætte en mand af og gøre angriberne farlige, og vi manglede det sidste touch og den afgørende finesse. Men vi lavede generelt for mange simple fejl. Det er fair nok at lave fejl, når man prøver noget med en afgørende aflevering. Men en aflevering fra A til B burde man kunne magte, og det skal gøres bedre mod Randers, fastslår Mathias Greve.

Han er er noget forbløffet og forarget over, at den nye struktur er indrettet sådan, at OB undervejs i kampen i Randers med fordel kan lade sig tabe for at undgå at blive nummer syv. Hvis det altså under kampen står klart, at Horsens får point i Lyngby. Så er det meget bedre at blive nummer otte eller ni, for så er man i nedrykningsspillet meget langt fra de frygtede playoff-kampe mod nedrykning.

- Det er en meget spøjs situation, at vi skal jagte vores sæsonmål om at komme i tops seks, men samtidig er det bedre at blive nummer otte end nummer syv. Vi går naturligvis efter sejren, og det havde vi under alle omstændigheder gjort, men det er et angreb på vores professionelle tilgang til fodbold, at vi nu bør spille efter at tabe en kamp for at blive nummer otte eller ni, fordi det er bedre. Det bør man kigge på i fremtidens struktur, for det kan ikke passe, at det kan betale sig bedre at blive otte eller ni, mener Mathias Greve.

- Det har været et superfedt koncept langt hen ad vejen. Der er kamp om nedrykningen til sidst og der har været kamp om at ende i tops seks. Ingen tænkte på det her i sidste sæson, men denne gang er der tre hold, som har isoleret sig i bunden. Resten af holdene ligger indenfor fem-seks points afstand. Vi skal gå efter den sejr, som kan give selvtillid og uanset hvilken pulje, vi ender i, så skal vi også kunne klare det, hvis vi ender i den "forkerte" pulje.

- Det var noget lort, vi lavede mod AGF. Det havde været utroligt vigtigt med bare et point, og nu bliver det svært at nå sæsonmålet. Vi blev hårdt ramt med sygdomsafbud af tre lige før kampen, men det er ingen undskyldning. Vi burde have kunnet komme op med mere kvalitet, end det vi viste i hvert fald i første halvleg. Vi skal jagte chancen på søndag, selv om den er lille efterhånden, sagde Greve og spurtede over til bilen ved Dyrskuepladsen mellem boksene for kvæg, kvier og kalve.