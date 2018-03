Man må løfte hatten og råbe højt hurra for de personer, der gør et stort arbejde for at få den gamle rute Marstal - Rudkøbing i gang igen med Ærøexpressen, som nogle af vore politikere i sin tid fik ødelagt med deres politiske rævestreger, som allerede begyndte ved sammenlægningen. Man må håbe, at der med tiden kommer nogen der kan samle øen, men det ser ud til at have lange udsigter.

Så var der en, der skrev fra Statene i Ærøskøbing, som tror han kan få langelænderne til at danse efter hans pibe - man må spørge sig selv, hvor langt naiviteten strækker sig.