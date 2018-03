Hvis regeringsmagten skifter efter et valg, så stopper besparelserne i DR.

Sådan lyder det fra både SF og De Radikale, efter at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at skære 20 procent i DR's budget.

- Det er et løfte om, at vi vil kæmpe med næb og klør for at undgå, at denne spareplan bliver gennemført, siger politisk leder Morten Østergaard (R).

FAKTA: Danmarks Radio bruger milliarder på public service Regeringen og Dansk Folkeparti vil afskaffe licensen og skære 20 procent af DR's budget over de næste fem år. Det oplyser partierne fredag.



De konkrete krav til mediehusets virke skal lægges fast i kommende forhandlinger om en samlet medieaftale.



Læs her om DR:



* Danmarks Radio er forpligtet til at levere public service, som dækker over nyheder, undervisning, kunst og underholdning.



* DR får årligt cirka 3,7 milliarder kroner via licenspengene.



* DR's samlede udgifter lød i 2016 på 4,1 milliarder kroner, har en rapport fra Kulturministeriet tidligere vist.



* Heraf gik 3,2 milliarder kroner til produktion og køb af programmer og indhold. Herunder gik 667 millioner kroner til at producere nyheder, mens for eksempel 707 millioner gik til oplysning og kultur.



* Resten - 900 millioner kroner - gik til afskrivninger, renter, bygningsdrift, licens og støttefunktioner.



* I dag har DR seks tv-kanaler og sender stort set døgnet rundt: DR1, DR2, DR3, DR Ultra, DR Ramasjang og DR K.



* Desuden har DR følgende radiokanaler: P1, P2, P3, P4, herunder P4 Bornholm, P4 Esbjerg, P4 Fyn, P4 København, P4 Midt & Vest, P4 Nordjylland, P4 Sjælland, P4 Syd, P4 Trekanten og P4 Østjylland, P5, P6 Beat, P7 Mix, P8 Jazz og DR Nyheder.



* DR har desuden dr.dk og flere apps.



* Også en række orkestre og kor hører under DR: DR SymfoniOrkestret, DR Big Band, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, DR Pigekoret, DR Juniorkoret, DR Børnekoret og DR Spirekoret.



* DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen, og af en direktion, anført af generaldirektøren.



Kilder: Danmarks Radio, Kulturministeriet.

- Den vil gøre ubodelig skade på et af vores bedste værn imod de holdningspåvirkninger, der kommer fra udlandet, siger han.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, kalder spareplanen for en nedslagtning af DR.

- Det vil betyde at populære programmer som P3, Ramasjang og DR Ultra vil blive lukningstruet. Og der vil skulle fyres rigtig mange, siger han.

- Vi håber på, at man kan stå sammen i rød blok om at ophæve det forlig, som blå blok vil skabe, siger han.

- Det er det, der er så dumt ved de her små forlig. At der er usikkerhed før og efter et valg. Men det må være resultatet af den måde, blå blok forhandler på.

Alternativets Rasmus Nordqvist er på samme linje.

- Vi synes, at det er hul i hovedet at skære ned på public service i en tid, hvor vi har brug for at opruste i forhold til demokrati og sammenhæng, siger han.

- Når man tager en femtedel ud af budgettet, så vil der blive produceret mindre, også selv om der skulle være effektiviseringsgevinster at hente med ny teknologi. De kan aldrig nå op i den størrelsesorden.

Regeringen og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de øvrige politiske partier skal acceptere den økonomiske ramme - altså besparelserne - for at komme med til de forhandlinger, der forestår, om de kommende års mediepolitik.

SF afviser at forhandle med "en pistol for panden", som Jacob Mark formulerer det. Mens Morten Østergaard siger:

- Vi medvirker hverken til at indføre eller gennemføre den her spareplan. Vi forbeholder os retten til efter et valg at rette op og bremse besparelserne.

Enhedslisten vil til gengæld ikke på forhånd afvise at forhandle med regeringen.

Det kan jo være, at kulturminister Mette Bock (LA) har en genial plan med for, hvordan man får mere public service trods færre penge til DR, lyder ræsonnementet fra medieordfører Søren Søndergaard (EL).

- Vores røde linje er public service eller fake news. Vi vil ikke være med til at svække public service, for svækker vi public service, gavner vi fake news, siger han.