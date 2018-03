Penge

Så bliver vi forberedt på, hvad der sker ude i fremtiden. Vi lærer, hvordan man skal styre økonomien, og hvor godt det er at have en opsparing. Christian Philipsen, skoleelev.

Fredericia: - Jeg troede, det var ulovligt ikke at oplyse op, at de der kviklån var så dyre. Det troede jeg, at dem bag lånene skulle gøre.

Noget af det, Marianne Hougård Kristensen og Hans Henrik Kring havde fokus på denne torsdag på realskolen, var blandt andet de såkaldte kviklån, hvor man hurtigt - oftest med få klik eller tryk med fingeren på telefonen - kan få flere tusinde kroner overført til sin konto. Alt for let ifølge Marianne Hougård Kristensen, men fordi kviklånene reklameres for i både i tv og radio, var det et væsentligt punkt i dagens gæsteundervisning i privatøkonomi.

Mens slides fra powerpoint'en strøg over det hvide lærred, sad eleverne og lyttede interesseret. Ikke én gang måtte bankrådgiverne hive svarerne på deres spørgsmål ud af syvende årgang. Klassen deltog aktivt og svarede også rigtigt på samtlige spørgsmål. De var dog lidt usikre på det der med renter, men derimod havde de en idé om, hvad ÅOP (årlig procent i rente red.) var.

- Det er overordnet set det, der fortæller dig, hvor meget det koster at låne penge, fortalte Hans Henrik Kring.

Anbefalingerne fra de to gæsteundervisere gik hovedsageligt på, at man altid skulle holde øje med, om man havde råd til at købe det, man havde lyst til. Måden, man skulle gøre det, var at holde sit budget ajourført.