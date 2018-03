Økonomi

Hele uge 11 var der økonomi på skoleskemaet på flere lokale skoler. En af bankrådgiverne, der gæsteunderviste, er glad for at være med til at gøre en forskel. Ifølge hende handler det om at give eleverne en god start på deres økonomiske liv.

Hun har i tre dage været på Fredericia Realskole for at lære elever om begreber som årlig-omkostninger-i-procent, indlånsrenter, opsparing, kviklån og RKI. I dag er økonomiske begreber og privatøkonomi ikke en del af undervisningen, og kendskabet skal Marianne Hougård Kristensen være med til at udbrede.

Fredericia: - Der er en samfundsmæssig interesse i at lære de unge om økonomi. De ved simpelthen for lidt om det at låne penge.

Et par dage inde i pengeugen kunne Marianne Hougård Kristensen også berette om, at hun og kollegaen - Hans Henrik Kring, som også er med som gæsteunderviser - kun er blevet mødt af spørgelystne og engagerede elever.

- Det er så vigtigt, at de ved, hvad det er, og får en forståelse for deres økonomi. Det er alt for tidligt som 18-årig at stå registreret i RKI, fordi man er blevet fristet af hurtige lån, hvor man ikke har læst det med småt. Det kan ende med at blive dyrt, og vi har set eksempler på, at lån har en ÅOP (årlig omkostninger i procent red.) på 100 procent, fortæller privatrådgiveren.

For mange i syvende eller ottende klasse er ord som opsparing, kreditkort og budget ukendte og uhåndgriblige begreber. Ideen med pengeuge er at styrke de unge til at kunne styre deres egen privatøkonomi på en sund og fornuftig måde. Danske Bank-rådgiveren oplever, at det er blevet næsten for let at optage de såkaldte kviklån.

- Det er blevet alt for nemt. Der kører for mange reklamer i tv og radio om, hvor nemt det er. Men når der ingen rådgivning er omkring lån, så går man ikke ind og vurderer, om man overhovedet har råd til at låne pengene. Det her handler om at klæde dem på til, når de bliver 18 år og myndige. Når de så skal ud og låne første gang, tænker de forhåbentlig på dengang, da rådgiveren fra Danske Bank var forbi, siger Marianne Hougård Kristensen.

Det er fjerde år, at pengeuge er på skoleskemaet, og Marianne Hougård Kristensen ønsker i grove træk at videregive det råd, hun selv modtog hjemmefra: Hvis du bruger 10 procent mindre, end du tjener, så skulle du nok klare dig.