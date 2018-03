- Jeg håber, mine børn kan drikke vand fra hanen

I løbet af ugen er der endnu en gang kommet undersøgelser frem, som viser, at vores drikkevand er forurenet. På Fyn er syv ud af elleve blandt de mest forurenede områder. Det er jeg virkelig bekymret for. Regeringen har nemlig ikke det, der minder om en alvorlig miljøpolitik eller plan for vores alle sammens drikkevand.

I Danmark er vi vant til, at vi altid kan åbne vandhanen og stole på, at vi kan drikke det vand, der kommer ud. Nogen tænker over det, andre tager det for givet. Jeg har altid taget det for givet.

Indtil jeg i 2014 boede i Kina, hvor man risikerer alverdens sygdomme ved at drikke vandet i hanerne. Der lærte jeg at sætte pris på det. Der opdagede jeg trygheden ved det danske drikkevand.

Jeg må dog indrømme, at med den udvikling, vi ser i mængden af pesticider, der løber i vores drikkevand, så bliver jeg rigtig utryg. Jeg frygter, at mine børn ikke kommer til at kunne drikke vandet i hanerne. Sådan et samfund vil jeg ikke have, at mine børn skal vokse op i.

Det at sikre vores drikkevand er en af de vigtigste opgaver, vi som kommune skal løse. Vi skal holde øje med, hvor høj en koncentration af pesticider der er i vores vand. Vi må se på, om det er nødvendigt at intensivere den kontrollerende indsats.

Vi skal desuden sikre et godt beredskab, hvor vandværkerne kan støtte hinanden, hvis skaden sker. Ingen borgere skal stå uden drikkevand, på grund af en forurening de ikke er skyld i.

Vi skal sikre, at vores borgere har en tryghed i, at de ved, at vi tager os af deres sundhed og sikkerhed i vores vand. Derfor skal vi se på, hvordan vandværkerne kan støtte hinanden og være sikkerhedsnet for hinanden. Sådan at hvis et vandværk er forurenet, bidrager et andet vandværk til, at folk stadig har rindende rent vand i hanerne.

I sidste ende er det almindelige mennesker og forbrugere, der skal betale regningen. Både økonomisk og sundhedsmæssigt. Det er ikke i orden. I forvejen ønsker regeringen ikke at tilgodese almindelige mennesker. Den kører heksejagt på folk på kontanthjælpsmodtagere og offentligt ansatte. Til gengæld sikrer de billigere villaer og lavere afgifter på store biler.

Jeg mener, at Danmark skal hænge sammen og være trygt. Hvis noget så essentielt som vores drikkevand svigter, så svigter vi altså almindelige mennesker. Intet menneske og intet dyr kan eksistere uden vand.

Jeg håber, at vores miljøminister igen vil være minister for et bedre og sundere miljø. Jeg håber, at man har et styrket fokus på at få trygheden tilbage, når vi åbner vores vandhane.

Det er der nemlig behov for.