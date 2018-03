Nå, folkens, så er den gal igen. Pøblen, mig selv inklusiv, skal rammes på vores levebrød, fordi de offentligt ansatte og deres arbejdsgiver - staten - ikke kan finde fælles fodslag.

Og hvad er så fælles fodslag? At alle vil have mere, og ingen er villige til at slække på deres krav. Hvem rammer det så i sidste ende? Os almindelige dødelige med et privat arbejde i den private sektor.

Helt ærligt, begge parter, spænd dog hjelmen og kom ind i kampen. Det kan ikke passe, at vi andre skal være tvunget til at tilsidesætte vores arbejde for at kunne passe vores børn. Altimens I bare fiser den af for jeres fagforenings kontingent. Hvad vil I dog gøre, når kassen er tom? Så er det sgu os andre, der skal holde røven oppe både på kommunaldirektøren og skolelæreren. Husk det her er et "samfund".

Denne kritik er både rettet imod de offentligt ansatte samt politikerne, men mest af alt de grådige fagforenings bosser. Husk det, kære offentligt ansatte, jeres fagbosser får også mere i løn, end I gør.

Husk det er alle os andre normale private, der bliver taget som gidsel i jeres latterlige konflikt. Og i øvrigt, hvor er I henne, når vi andre private har konflikt på det private arbejdsmarked? Nej, tør øjnene og spis en tudekiks.