I et indlæg 14. marts skriver Jens P. Hovendal, at mere i løn til offentligt ansatte vil betyde, at det bliver dyrere at være dansker og mange andre elendigheder, fordi "vi skal bare ha' mere i løn".

Hvor pengene skal findes, er en politisk beslutning. Det gik da ganske nemt for vores politikere at finde penge til afgiftsnedsættelser på dyre biler, skattelettelser samt betragtelige lønstigninger til dem selv, borgmestre og topembedsmænd. De kunne jo også blive noget mere effektive til at få den skat hjem, som staten er blevet snydt for.

I de kommende år står det offentlige med et gevaldigt rekrutteringsproblem, hvor man allerede nu ser en mangel på personale til social- og sundhedsområdet. Det bliver kun værre og værre, da mange vælger disse uddannelser fra, da det er ringe lønnet samtidig med, at man arbejder på alle tider af døgnet.

Nu er OK18 andet end løn. Det er også arbejdsvilkår, som vores arbejdsgivere gerne ser forringet i en grad, som også vil betyde meget for lysten til at arbejde inden for fagene.

Vi så, hvor skidt det gik, da lærernes lockout endte med et regeringsindgreb, og som offentligt ansatte kan vi kun frygte en gentagelse, men vores politikere skal så huske, at et valg lurer inden længe.

Astrid Lindgren sagde en gang nogle kloge ord: "Når mennesker med magt holder op med at lytte, er det på tide at skifte dem ud."

Offentligt ansatte er hverken griske, grådige eller uansvarlige. Vi ønsker blot en fair løn og ordentlige arbejdsvilkår.