Det er helt fantastisk, at Postnord kan vedblive med den elendige levering af diverse post. Jeg har lige modtaget et meget fint fødselsdagskort fra familien i Frankrig , afsendt 16. januar - i år - forventet her inden 27. januar med besked om, at de gerne ville komme til min store dag, men ak nej.

Det kom i min postkasse 9. marts. Det med, at de samler sammen til store fredag, kan jeg dog glæde mig over, og at vi i det hele taget får post.

Så de er ikke gået helt i stå - endnu.