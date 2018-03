Vollsmose. Politikernes sutteklud

Kommunen har gang på gang lagt enorme summer i Vollsmose-projektet. Penge som kunne været blevet brugt på vedligeholdelse af vore skoler og skolebøger - for ikke at tale om at give de ældre mere omsorg. Vollsmose er simpelthen politikernes sutteklud, som de i mange år har taget frem og vendt engang til.

Så tales der om fejlslagen integration, og det er danskernes egen skyld. Nej. Når vi tilbyder hjælp til integration, må vi kunne forlange, at hjælpen bliver modtaget og efterlevet.

Men når det bliver direkte modarbejdet som ved i 19 år ikke har gidet bevæge sig for at lære dansk, så er det jeg spørger mig selv, hvad har konen så lavet. Siddet på sin flade? Tror I, hun har sørget for, at hendes børn har lært dansk?

Her er begyndelsen til total fiasko. Her ligger ansvaret for, at integrationsarbejdet ikke lykkedes. Jeg tror ikke, det er af dumhed, de har taget røven på os. For, hvornår lærer vi, det er os, der stiller kravene.

Selvfølgelig skal vi jo ikke skære alle over én kam, men det er netop denne ene, som ødelægger tilliden for alle andre.