Sprog. Giv plads til smidigt og anderledes sprog

Der findes næppe noget sjovere end sprog. Det kan føre til mange gode samtaler og diskussioner, ikke mindst om sproglig praksis og sprogrigtighed.

Det er ikke altid nemt at være skrivende journalist på Fyens Stiftstidende, når det kommer til sproglig praksis og korrekthed. Heller ikke uden spændende udfordringer at være "sprogdoktor" Anders W. Berthelsen (AWB).

På bagsiden 8. januar tager AWB fat i sproglige unoder, bastarder, underlige stavemåder og andre finurligheder. Specifikt færgeselskabet ÆrøXpressen, trafikselskabet FynBus og postfirmaet PostNord, som AWB og avisens ledelse mener bør skrives Ærøekspressen, Fynbus og Postnord (FS 8. januar).

Forleden stod der Ærøexpressen og Fynsbus i FS. Den stringente argumentation kan jeg godt følge, men ordene skifter karakter, når de skrives sådan. Betoningen og de sproglige signaler svækkes. Ærøfærgens navn er en blanding af navn og logo, der signalerer hurtig overfart.

Det fynske trafikselskabs navn fortæller, at busserne kører på Fyn, mens Fynbus sprogligt set er en bus, der kører mod Fyn fra andre dele af landet (!). Derfor foretrækker jeg Dansk Sprognævns udlægning, der holder på, at "navne på personer, firmaer, foreninger m.v. bør staves på samme måde, som de pågældende selv skriver dem".

Jeg tilføjer gerne: Medmindre, at et firmas stavepraksis er helt ude i hampen og direkte forkert eller forstyrrende. Når jeg læser Fynbus og Postnord opfatter jeg det, som om journalisten ikke skriver korrekt, sorry.

For disse eksempler står på ingen måde alene: Skal VisitFyn være Visitfyn? Er Fyn pludselig blevet med lille begyndelsesbogstav? Mon udenlandske turister så vil opfatte, at organisationen reklamerer for ferier på Fyn? Tilsvarende med FilmFyn. VejviserFyn udgives af FS med denne titel. Er det forkert eller rigtigt?

AWB skriver, at Ritzaus Bureau "lægger vægt på mindst mulig afvigelse fra de sproglige normer i navne på virksomheder". Men selv Ritzau offentliggør finansielle nyhedsmedier i et forum, som øverst på mange avis- og websider skrives: /ritzau/FINANS (!).

Hvad med rejseselskabet BusHotel, banken spar NORD, og det ekspanderende busselskab FlixBus. Og skal SuperBrugsen, 7soveren, SengeXperten (der sælger "XCELLENT elevationssæt"), LøbeXperten, restaurant TreKroner i Faaborg alle rettes til? Og, hvordan vil FS benævne mediet FødevareWatch, der udgives af JP/Politikens Hus? Eller hvad med den populære ParadIS eller sammenslutningen Thinkers50? Der er nok at tage fat på.

Hvad med Cikel Smeden i Søndergade? I min optik et fikst og sjovt navn. Han skal vel ikke skrives Cykelsmeden i FS? CarlsLund er derimod sprogligt ufikst, og det bør rettes af indehaveren.

Avisen ledelse og AWB mener, at det "skaber flimmer og forvirring og nedsætter læsbarheden i en tekst, hvis egennavne skrives på måder, der er i strid med dansk retskrivning". Men hvad gør Fyens Stiftstidende selv?: Avisens egen debatteriet, stiftenfordele og café stiften. Avisen skriver jysk fynske medier (s. 14 i Ugeavisen Odense 17.januar) og PINDLE odense.

Fyens Stiftstidende sammenskrives også ofte, dog i to farveskalaer og VejviserFyn udgives af FS med denne titel.

Værst er nok avisens ortografiske finurligheder i titler på temaer/emnesider: udefra., indefra. - med lille begyndelsesbogstav (?) - og Odense.. Hvad skal dette punktum der?

Kære Fyens Stiftstidende: Skriv venligst Ældre Sagen, FynBus og PostNord. Sådan var Ældre Sagen også stavet i en notits 1. marts. Vær gerne stringent og logisk omkring sprogrigtighed, men giv plads til et smidigt og fikst sprog, der indimellem bryder med sprognormer og regler. Sproget er en flydende, kreativ og spændstig størrelse, der konstant udvikler sig og danner nye former.